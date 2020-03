Tudor è deceduto perchè aveva una malformazione al cuore

Dopo la tumulazione nel cimitero comunale, sono arrivate le prime indiscrezioni sui risultati dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria sul corpo di Tudor Ioan Dragoiu. Il ragazzo rumeno di 24 anni sarebbe deceduto per arresto cardiaco, durante il sonno, dovuto ad una malformazione congenita al cuore. Il giovane era stato trovato morto nel letto giovedì scorso dal padre.

Per approfondire leggi anche: Orte 24enne deceduto sonno croce rossa tudor ioan Dragoiu volontario raccolta fondi solidarietà

Al momento, visto che non è stato possibile effettuare la cerimonia funebre come previsto dalle restrizioni anticoronavirus, in memoria di Tudor e per ascoltare tutte le numerose richieste pervenute, il comitato locale della Cri ha aperto una raccolta fondi per il giovane volontario e amico scomparso. Chi intende partecipare può farlo tramite bonifico al conto corrente Banco Posta Iban: IT29I0760114500001018379212 oppure tramite conto corrente postale numero 001018379212, intestato a Croce rossa italiana Comitato di Orte apponendo sulla causale: “Donazione in ricordo del nostro volontario e amico Tudor Ioan Dragoiu”. Il ricavato verrà devoluto alla famiglia. Inoltre, non appena possibile, la Cri di Orte darà notizie sulla celebrazione delle esequie.

I