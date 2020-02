Emergenza coronavirus, uomo con problemi respiratori isolato nella stazione di Orte. Accertamenti in ospedale

Emergenza coronavirus, un piemontese si sente male nella stazione di Orte e viene isolato nella sala d'attesa. L'uomo, da quello che si è appreso, ha avuto dei problemi respiratori seri. Vista l'emergenza per la epidemia in atto gli agenti della Polfer lo hanno trasferito in sala d'attesa, isolandolo, prima dell'arrivo del 118.

Poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento del piemontese - che comunque non proviene dalle zone rosse dove si sono diffusi i focolai nel Nord Italia - all'ospedale Belcolle per effettuare tutti gli accertamenti del caso e verificare la cause del malore.

In via preventiva, sempre tenendo conto dell'emergenza Coronavirus in atto, è stata disposta la disinfestazione della sala d'attesa.