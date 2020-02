Opere pubbliche, iniziati i lavori per la realizzazione del terminal ferroviario all'Interporto di Orte

Al via i lavori per la realizzazione del terminal ferroviario all’interno dell’Interporto. L’inaugurazione del cantiere, con la partecipazione del sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Salvatore Margiotta, doveva avvenire venerdi 28 febbraio di pomeriggio, ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata rimandata a data da destinarsi. In ogni caso, le ruspe sono pronte ad entrare in azione e la notizia viene salutata con soddisfazione anche dal Comitato per la riapertura della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia.

A suscitare il plauso del comitato anche l’annuncio dato al riguardo dall’Autorità portuale di Civitavecchia, che ha tutto l’interesse a veder realizzato un collegamento diretto con l’Interporto ortano, e le dichiarazioni dell’assessore regionale ai trasporti, che ha confermato in più occasioni l’importanza della riapertura della linea a servizio merci e turismo.

Una delegazione del Comitato, insieme ad alcuni sindaci, tra l’altro ha incontrato nei giorni scorsi il presidente della Compagnia portuale, Enrico Luciani, il vice presidente dell’Interporto di Civitavecchia, Sergio Serpente, il presidente dell’Autorità di sistema portuale centro settentrionale, Francesco Maria Di Majo, l’assessore Mauro Alessandri e i consiglieri Enrico Panunzi, Emiliano Minucci e Marta Bonafoni.

“Dalle riunioni - si sostiene - è emersa la necessità di passare alle fasi operative per la riapertura della linea. L’attività del Comitato è stata quella di favorire l’unanimità dei consensi politici di ogni schieramento. Infatti dall’audizione in Commissione trasporti della Camera dei deputati, dove è stata approvata all’unanimità la decisione di inserimento della tratta nell’elenco allegato alla legge per le ferrovie turistiche, alla Commissione regionale dei trasporti, tutte le forze politiche hanno appoggiato le richieste che a nome dei cittadini sono state avanzate”.

“Rivolgiamo - dice il Comitato - un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per giungere a questo risultato. L’elenco dei parlamentari, delle associazioni e dei comitati sarebbe lunghissimo, fra questi ricordiamo l’Associazione mobilità dolce, l’Association Europeen des Cheminot, l’Associazione italiana cultura e sport, l’Osservatorio regionale dei trasporti e in quest’ultima fase Francesco Maria Di Majo, Enrico Luciani e Sergio Serpente, il sindaco di Gallese Danilo Piersanti e l’assessore di Orte Ida Maria Stella Fuselli, i consiglieri regionali Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci, Marta Bonafoni, Gino De Paolis, Devid Porrello, Fabio Refrigeri, Eugenio Patanè e i consiglieri regionali che hanno promosso e approvato all’unanimità le mozioni e i deliberati a favore della riapertura della ferrovia. In particolare, l’assessore Alessandri che ha sbloccato la situazione nell’ultima riunione”.