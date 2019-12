Viterbo, due nuove scuole per la provincia: liceo umanistico ad Acquapendente, Logistica a Orte

Dimensionamento scolastico, due le novità che riguardano la provincia di Viterbo. Al Da Vinci di Acquapendente nasce il liceo delle scienze umane e all’omnicomprensivo di Orte viene attivato il percorso Logistica.

La giunta regionale ha approvato il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2020/2021. “Si tratta di una pianificazione altamente innovativa che punta, quest’anno, a rafforzare l’offerta formativa in tutte le province del Lazio, con una particolare attenzione agli sbocchi professionali. Sono, infatti, stati introdotti nuovi indirizzi in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o Enogastronomia”, dice l’assessore regionale Claudio Di Berardino.