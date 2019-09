Niente più vigili in servizio nei giorni festivi

In attesa dell’approvazione, in contrattazione decentrata, dello stanziamento definitivo dello straordinario festivo, non verranno ulteriormente garantiti i servizi della Polizia locale nelle giornate festive, salvo improrogabili e imprescindibili esigenze di ordine pubblico, nonché in occasione di disposizioni di vigilanza a firma del questore di Viterbo. Verranno cancellati in questo modo tutti i servizi di rilevamento incidenti, manifestazioni e altre attività che avvengano nei giorni festivi e la domenica.

E’ quanto stabilito da un decreto del sindaco di Orte, Angelo Giuliani, sulle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro per gli appartenenti alla Polizia locale.

Entrato in vigore da venerdì 20 settembre fino al 31 dicembre 2019, l’orario settimanale di servizio degli agenti della Polizia locale, rimarrà strutturato provvisoriamente dal lunedì al sabato.

Le attività degli agenti si articoleranno su sei ore lavorative giornaliere, come disposto dal contratto nazionale di categoria che stabilisce, per tutti gli operatori del settore, che il giorno di riposo settimanale sia la domenica.

Gli orari verranno così distribuirti: i vigili urbani di Orte saranno in servizio nella cittadina la mattina, dalle ore 7.30 alle ore 13.30; il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 19.30.

L’apertura al pubblico degli uffici del Comando rimarrà nelle giornate di lunedì mattina (dalle ore 9 alle 12); martedì pomeriggio (ore 15 -18) e giovedì mattina (ore 9 -12).