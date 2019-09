Giuliani insiste: "Frecciarossa, niente smentite"

“Trenitalia non ha assolutamente smentito quanto da me scritto nella lettera inviata agli organi di governo nazionale e regionale”. Lo sostiene il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, dopo la nota di Trenitalia sul Frecciarossa. Giuliani prosegue: “Mi sarei aspettato che l’azienda avesse colto l’occasione del comunicato stampa, non dico per ringraziare, ma almeno per rivolgere un apprezzamento all’amministrazione comunale, che le ha dato la possibilità, come già fatto in precedenza con Rfi, di differenziare i rifiuti, anche provenienti dai convogli, ponendo così la stazione di Orte tra le poche grandi stazioni d’Italia che fanno la raccolta differenziata. Venendo all’alta velocità, ho fatto appello ai governi delle regioni Umbria e Lazio e a tutte le forze politiche delle province di Viterbo, Rieti e Terni, affinché nel comune interesse dei territori rappresentati, condividessero la fattibilità della fermata del Frecciarossa ad Orte. Infatti - spiega il sindaco - per le attendibili informazioni pervenutemi, Trenitalia, dovendo riprendere l’interlocuzione con le regioni, ha chiesto ed ottenuto da Rfi la conferma tecnica sulla fattibilità del prolungamento o arretramento di due treni, per creare un nuovo collegamento Orte - Milano”. Giuliani conclude: “Non temiamo indagini di mercato, Trenitalia è già in possesso di dati nei quali emerge che Orte, dopo Roma, è forse il più grande bacino di utenza del centro Italia”.