Paese illuminato da 100 mila candele

l crepuscolo di sabato 31 agosto, un’atmosfera fiabesca ammanterà il centro storico. Sarà la magia della “Notte delle candele”, 13ª edizione, organizzata dall’associazione omonima con i contributi di Comune e residenti. Centomila fiammelle trèmule di candele conferiranno fisionomie inusitate a vicoli, piazze, balconi, portoni e finestre. “L’arte salverà il mondo”: è la frase, che campeggia sui poster della manifestazione. In effetti, l’originalissima notte cimina è impreziosita da creazioni artistiche realizzate con teorie di candele; molte trasmettono messaggi di valore sociale autentico. Le parole, comunque, le foto, i video non riescono a rendere la poesia vagante tra le mura secolari: poesia nutrita di baluginii, di ombre e penombre, di architetture medievali e rinascimentali rese metafisiche, di sonorità antiche risvegliate. A proposito: gli organizzatori hanno indetto un concorso fotografico, aperto a tutti, per cogliere e testimoniare la peculiarità della manifestazione: ritratti, movimenti di masse, angoli suggestivi, oasi di riposo, attrazioni. Riguardo a quest’ultime saranno una trentina i gruppi musicali ed artistici che vivacizzeranno la notte. Come tradizione, la gastronomia rappresenterà un forte motivo di richiamo per le migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. La notorietà dell’affascinante, unico affresco valleranese ha superato, infatti, i confini nazionali. I piatti tipici hanno sempre rappresentato lusinghe irresistibili. Ma non sarà soltanto il nucleo principale del paese ad essere paludato da un’aura da sogno. A qualche centinaio di metri, il secentesco Santuario di Maria Santissima del Ruscello vivrà una serata ed una nottata insolite e coinvolgenti. La facciata barocca, le storiche cascine laterali, il piazzale antistante, amplissimo, fremeranno di trine e merletti luminosi. L’organizzazione, curata dalla parrocchia per mezzo della Confraternita del Rosario-Maria Santissima del Ruscello, proporrà, in prima serata, una paraliturgia, intitolata “Rivoli luminosi di carità”. Panorama vibrante, quindi, di religiosità, socialità, spettacolo. Nell’occasione, d’obbligo citare il prezioso corredo artistico del santuario. Tornando alla manifestazione, è possibile prenotare il biglietto d’ingresso (a partire da 5 euro, previsti pacchetti famiglia, ndr) su i-ticket.it. Ci sarà anche un botteghino. Potenziato il piano parcheggi e sicurezza e quello relativo al transito dei visitatori. Gli organizzatori ci tengono a diffondere un appello per il rispetto dei luoghi e delle persone.