Beatificazione Padre Giacinto, causa a Roma

L'11 luglio 1877 nasceva a Vignanello padre Giacinto Bracci, francescano. Per tanti anni la figura del frate vignanellese è rimasta soltanto nei cuori dei parenti e di qualche conoscente. Poi, l’11 luglio 2007, il Corriere di Viterbo riportò tratti della vita del religioso: una vita caratterizzata da umiltà profondissima, da spirito di servizio, da fede saldissima. Per iniziativa di quella che sarebbe poi diventata l’associazione “Padre Giacinto Bracci”, cominciarono visite nei conventi, nei quali padre Bracci aveva vissuto, ricerche di testimonianze. E si aprì un mondo. A Bellegra, cittadina della provincia romana, e in località limitrofe, padre Giacinto, scomparso il 17 gennaio 1967, godeva ancora di una stima e di una venerazione eccezionali. La sua tomba, su un’altura denominata “Calvario”, è tuttora ricoperta di fiori, di lettere, di foto. L’associazione ha continuato a raccogliere testimonianze; ha creato gruppi di preghiera; ha organizzato, e organizza, viaggi a Bellegra; e, non ultimo, si è impegnata al massimo, affinché potesse essere avviata la causa di beatificazione di padre Giacinto. Notizia di queste ore: la causa di beatificazione è stata spostata a Roma dalla sede iniziale di Palestrina. Il presidente dell’associazione, Fabrizio Basili e tutti i soci confidano nell’apertura della causa. Intanto, domenica prossima, nuova trasferta a Bellegra, nel cui convento padre Bracci operò per decenni; dove folle di fedeli aspettano di ricevere notizie gratificanti.