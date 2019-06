Autonomia: Zaia, 'veneti si aspettano che Costituzione venga rispettata'

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Noi abbiamo portato al referendum 2.328.000 veneti con oltre il 98% dei sì. Ci attendiamo che l'applicazione della Costituzione avvenga". Lo ha dichiarato il presidente leghista del Veneto Luca Zaia, a proposito del nuovo nulla di fatto nel Governo sulla legge per le Autonomie regionali differenziate.

"E' ovvio - ha detto Zaia a Radio anch'io su Radio Uno - che sono deluso. Lo dico ai grillini: ricordo che noi siamo andati a referendum perché la Corte Costituzionale ha detto che era giusto andare a referendum con una sentenza; se non vuoi applicare la Costituzione a questo punto, delle due l'una: o mi presenti la tua proposta alternativa di autonomia o presenti un modifica della Costituzione. Finiamola con queste manfrine del paese di serie A e Serie B. Il paese è già così e non per colpa delle autonomie. Cinque regioni hanno già l'autonomia, 12 la chiedono, ne restano 3 che ancora non l'hanno chiesta".