Enel: estende contratto con Sonatrach per fornitura gas**

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Enel e Sonatrach, la compagnia petrolifera statale algerina, hanno siglato oggi un accordo per estendere l’attuale contratto di fornitura di gas in scadenza a fine 2019. L’accordo prevede una fornitura di otto anni da parte dell’Algeria a partire dal primo gennaio 2020, con possibilità, su accordo delle parti, di estensione per ulteriori due anni. Lo rende noto Enel in un comunicato.