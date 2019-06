Caldo: Padova, massima allerta in Comune, aiuti agli anziani (2)

(AdnKronos) - Oltre a questa opportunità, in questi giorni tutti gli operatori sociali, ma anche i medici di base che entrano quotidianamente in contatto con gli anziani, e gli operatori che consegnano i pasti a casa e offrono l’assistenza domiciliare contatteranno personalmente gli assistiti dando loro informazioni, suggerimenti specifici su come affrontare il caldo anche con la consegna di un volantino che riepiloga le iniziative messe in campo dall’Amministrazione

In questi giorni sono già stati distribuiti nei quartieri, nelle farmacie, nei presidi ambulatoriali e ospedalieri, all’ Urp dell’ Ulss e del Comune complessivamente circa 1500 volantini ed altri sono in stampa in queste ore.

Il settore Servizi Sociali, monitora in tempo reale la situazione tenendosi in stretto contatto con i referenti Ulss per l’Emergenza Caldo, il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova e naturalmente l’ Arpa Veneto per le previsioni meteo dei prossimi giorni.