Autonomia: testo non andrà domani in Cdm

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il testo sulle autonomie non andrà domani in Consiglio dei ministri. Dopo il lungo vertice, durato 3 ore, la quadra non sarebbe stata trovata per portare il testo in Cdm già domani, come chiesto dalla Lega. Una fumata nera, a cui seguirà una nuova riunione mercoledì prossimo.