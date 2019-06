'Ndrangheta: ex pm Agueci, 'Morabito andava espulso senza attendere estradizione' (2)

(AdnKronos) - "D'altro canto non possiamo fare la guerra all'Uruguay - dice Agueci - Il problema è del tipo di procedure. Se ci si imbarca in procedure molto farraginose, si rischia di incappare in casi del genere. Magari, tornato in Italia rischiava di uscire per decorrenza dei termini". Ecco perché il magistrato sostiene che "il meccanismo più sicuro, anziché l'estradizione era l'espulsione amministrativa". E cita l'ex terrorista Cesare Battisti, arrestato di recente e estradato in Italia.

"Se io fossi stato il magistrato del caso Morabito avrei insistito affinché questa vicenda venisse seguita con la massima attenzione - sottolinea Agueci - L'unica cosa che in questi casi può funzionare è fare sentire allo Stato interessato il fiato sul collo della nostra autorità e io non so se è stato fatto. Perché Morabito è scappato...". "Certo se l'intelligence aveva previsto una evasione del genere, e non è stato fatto nulla è abbastanza inquietante...", conclude.