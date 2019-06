Milano: capitale degli stage con oltre 31mila, c'è un 15% di over 35 (2)

(AdnKronos) - "L'obiettivo del Comune è quello di conoscere e vigilare. Lo stage, i tirocini possono essere validissimi strumenti di ingresso nel mondo del lavoro, se usati in modo corretto da aziende ed enti di formazione. Milano, che sul lavoro ha costruito la sua identità, non può adattarsi a scelte al ribasso”, ha detto l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Cristina Tajani. "La criticità maggiore emersa dalla mappatura è che i soggetti promotori sono molto restii a registrare l’entità del rimborso spese e la percentuale di assunzione post stage. Due aspetti che invece sarebbe opportuno monitorare con attenzione", dice Eleonora Voltolina, curatrice della ricerca e fondatrice de La Repubblica degli stagisti.

La ricerca, commissionata dal Comune di Milano e realizzata da “Repubblica degli Stagisti” ha coinvolto quarantadue soggetti promotori attivi sul territorio di Milano, arrivando a censire complessivamente oltre 73mila stage, tutti attivati nel corso del 2017 da università, agenzie per il lavoro, associazioni, fondazioni, consorzi.

Dall’analisi emerge come i tirocini curricolari si svolgano prevalentemente durante periodo di studi, e quindi potrebbe essere utile per i tirocinanti avere una formula “part-time” che consenta al giovane di non dover interrompere completamente l'attività di studio. Tale modalità purtroppo non è ancora così diffusa: riguarda solo il 15% circa degli stage mappati. Rilevante anche il tema della sostenibilità economica: secondo i dati raccolti "la maggior parte degli" stage curriculari (quelli effettuati per tesi) sono per lo più gratuiti, inoltre solo il 30% di chi propone uno stage monitora se l’esperienza si sia trasformata in impiego.