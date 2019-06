Mps: Morelli, ‘Widiba asset strategico, non la vendiamo’

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Widiba, la banca online di Mps, non si vende e non si quota. Lo precisa l’ad di Mps, Marco Morelli, a margine di un evento dedicato alla banca. "Per noi - dice - Widiba è un centro di eccellenza in tutta quella che è la sperimentazione del new banking e di nuove iniziative di contatto per il cliente per capacità di proporre delle cose diverse in modo diverso. Per me, per noi, continua a essere un asset strategico, nonostante - aggiunge - abbiamo mille paletti e restrizioni".

E Morelli aggiunge: "Ricordate tutti voi come eravamo nel 2016: vale un po’ il principio di cosa abbiamo fatto nell’arco di questi anni in una situazione un po’ più difficile rispetto agli altri. Widiba è un’altra delle testimonianze di come nonostante tutto siamo riusciti a tirare fuori delle belle idee".

Quindi non è in vendita? "Assolutamente no", e non è prevista una quotazione. "Widiba va avanti con il piano che noi abbiamo tracciato e l’intenzione è di valorizzarla all’interno del gruppo".