Titoli Stato: collocati Btp per 1 mld e Ctz per 2,25 mld

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Collocati in asta Btp a 10 anni (scadenza 15 maggio 2028) e a 30 anni (15 settembre 2041) per complessivamente un miliardo di euro e Ctz a 24 mesi per 2,25 miliardi. Per quanto riguarda i btp il rendimento lordo per quelli a 10 anni è stato all'1,32% mentre per quello a 30 anni del 2%. Per i Ctz il rendimento lordo è stato allo 0,431%.