Sicuritalia: Manca, 'puntiamo a consolidare nostra posizione in settore trasporto valori'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Le dimensioni del mercato italiano nel settore del trasporto valori "sono stabili. Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare il danaro in circolazione è in continuo aumento nonostante lo sviluppo della moneta elettronica". Così all'Adnkronos Lorenzo Manca, l'ad e proprietario di Sicuritalia che ha appena annunciato l'acquisto di Ivri.

La logistica del denaro, rileva, "rappresenta un servizio strategico per il paese: se le aziende come la nostra non ne garantissero la continua circolazione e disponibilità, il sistema bancario e della grande distribuzione si bloccherebbero. Quindi sì, direi che ancora si tratta di un mercato importante per il paese e per la nostra azienda".

L’intenzione, spiega ancora, "è quella di consolidare il posizionamento competitivo nel segmento e di garantire ai clienti un punto fermo, solido e sicuro nel tempo, sul quale appoggiarsi per evolvere congiuntamente verso nuovi modelli di gestione del danaro".