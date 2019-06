Olimpiadi: Barbagallo, 'grande opportunità, mondo lavoro pronto'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "L’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina è davvero una buona notizia. Può essere una grande opportunità, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche in termini economici, occupazionali e ambientali. Bisogna cogliere l’occasione per un progetto di sviluppo del territorio e del Paese: il mondo del lavoro è pronto per dare il proprio contributo che sarà decisivo per la riuscita dell’evento". Ad affermarlo in una nota è il leader della Uil, Carmelo Barbagallo commentando l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina.