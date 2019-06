Olimpiadi: Moretti (Pd), 'occasione di sviluppo straordinaria'

Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - “Era la notizia che tutti aspettavamo, un’occasione straordinaria non solo per Cortina e Milano, ma per l’Italia intera. I Giochi invernali daranno una spinta importante alla ripresa dell’economia nel nostro Paese, ferma da troppo tempo”. Così Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito democratico in Veneto e neo eletta all’Europarlamento, commenta la decisione del Cio di assegnare al ticket Milano-Cortina Olimpiadi e Para Olimpiadi invernali del 2026, preferendolo alla candidatura svedese.

“Adesso mi auguro che i dubbi e le perplessità del governo gialloverde, il governo del ‘no’, siano definitivamente spazzate via e che ci sia un sostegno economico concreto ai Giochi. Un appuntamento così importante non meritava di restare imprigionato nella guerriglia giornaliera tra Lega e Cinque Stelle, una guerriglia che dopo il dietrofront di Torino, ha rischiato di mettere in serio pericolo la scelta italiana”, conclude.