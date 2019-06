Salario minimo: Confindustria, c'è rischio fuga imprese da contratti collettivi**

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Introdurre un salario minimo orario per legge senza tener conto della contrattazione collettiva in vigore potrebbe creare un fenomeno di "fuga delle imprese dal contratto collettivo". E' questo per Confindustria uno dei rischi che potrebbe concretizzarsi in caso di via libera dal Parlamento ad una salario minimo tout court. Una scelta che potrebbe ingenerare, sempre nelle imprese, la "tentazione a sciogliersi dal complesso di obblighi che derivano dal rispetto dei contratti collettivi nazionali a favore di una regolamentazione unilaterale del rapporto di lavoro".