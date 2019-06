Migranti: Maraventano (Lega), 'a Lampedusa la Sea watch non sbarca, porti chiusi'

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Sea watch, cambia porto!". E' quanto si legge su uno striscione sistemato davanti al molo Favaloro di Lampedusa, dove avvengono gli sbarchi, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega di Lampedusa. L'ex politico, che è di Lampedusa, si è sistemata su una sedia e un ombrellone, proprio davanti al molo Favaloro e grida: "Qui non sbarca nessuno, perché i lampedusani sono stanchi. Basta! Porti chiusi". E rivolta al ministro dell'Interno Matteo Salvini, dice: "Matteo, non mollare". E ancora: "Siamo troppo arrabbiati, ora basta, giù le mani da Lampedusa. Non deve più venire nessuno sull'isola. Vogliamo turisti e non sbarchi".