Pd: Martina, 'alleanze partendo da vocazione maggioritaria'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "L'idea di un riformismo radicale è per me quello vincente". Lo ha detto Maurizio Martina concludendo l'iniziativa a Marzabotto dell'area dem 'Fianco a fianco'.

"La costituente dei democratici non può essere solo costituente delle idee ma di un nuovo soggetto, una costituente delle idee che parta dal Pd e si rivolga a tutti i democratici: dal Pd ai democratici per me si pone il tema di un nuovo soggetto che si ponga l'obiettivo di costruire un sistema di alleanze partendo dalla propria vocazione maggioritaria".