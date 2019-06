Dl Crescita: Renzi, 'Salvini-Di Maio su crescita credibili come Berlusconi su castità'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Pausa domenicale all’estero. Ma pronto a tornare per intervenire in Aula al Senato sul #DecretoCrescita. Salvini e Di Maio che parlano di crescita sono come Zio Paperone che parla di generosità o Berlusconi che parla di castità: semplicemente incredibili". Lo scrive su twitter Matteo Renzi.