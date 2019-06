M5S: Di Maio, 'arrabbiato per parole Di Battista'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Io mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase 'burocrati chiusi nei ministeri'. Ma io lavoro un terzo, ragazzi, lavoro un quinto. In campagna elettorale ho fatto 10 mila chilometri in un mese. Alle politiche abbiamo fatto 10mila chilometri in 3 mesi. Stavolta in un mese perchè fino al mese prima abbiamo lavorato a Roma nei ministeri a tambur battente". Lo dice Luigi Di Maio in un audio diffuso da Fanpage, durante il suo intervento alla riunione a porte chiuse del Movimetno 5 Stelle che si è svolta a Terni.

La frase 'burocrati chiusi nei ministeri' che avrebbe fatto arrabbiare Di Maio, come si evince dall'audio, è contenuta nel libro di Alessandro Di Battista, 'Politicamente scorretto".