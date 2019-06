Pd: De Maria, 'a Marzabotto per costruire alternativa'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "La scelta di Marzabotto non è casuale. In politica prima dei progetti vengono gli ideali e i valori. Per noi sono quelli della Carta Costituzionale e della Resistenza". Lo ha detto il deputato Pd Andrea De Maria intervenendo a Marzabotto al primo Forum Nazionale dell’area “Fianco a Fianco”, che fa riferimento a Maurizio Martina.

"Siamo qui con e per il Partito Democratico. Per dare un contributo di idee, proposte, progetti. Per dare gambe e forza alla nostra alternativa alla deriva conservatrice e populista che è in atto nel Paese”.