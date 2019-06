Saviano: "Salvini non è una persona perbene"

Napoli, 21 giu. (Adnkronos) - "Il Governo è complice dei trafficanti". E' quanto ha detto Roberto Saviano sulla nave Open Arms per presentare il suo libro 'In mare non esistono taxi', edito da Contrasto. "Open Arms ha salvato migliaia di persone, combatte la valanga di fango e di bugie su queste ambulanze del mare" ha detto lo scrittore, durante la sua visita all'imbarcazione. attraccata nel porto di Napoli al molo 22. La città partenopea "resiste aprendo i porti", ma "Salvini non è una persona perbene, è stato votato ma c'è molto tempo per attuare la trasformazione di cui faccio parte".

"Il decreto sicurezza bis è una vittoria momentanea di Salvini ed è propaganda elettorale, queste sono fesserie che servono per distrarre l'opinione pubblica. Ma io sono qui a testimoniare che noi resistiamo".

"Per me è una grande emozione essere qui - conclude - tra queste persone che dimostrano che in Europa è ancora vivo il diritto di salvare che è un diritto fondamentale. Queste persone sono accusate di essere complici dei trafficanti ma chi è complice dei trafficanti è chi costringe i migranti a essere ripescati dalla Guardia Costiera".