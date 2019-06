Salario minimo: Confcommercio, aggravio per 6 mld e pericolo effetto domino

Roma, 21 giu (AdnKronos) - L'introduzione per legge di un salario orario minimo di 9 euro lordi all'ora peserebbe sulle imprese per circa 6 miliardi di euro. Un impatto che potrebbe innescare "un pericoloso effetto domino sui costi" con cui triplicare i costi per le imprese. E' una nota di Confcommercio a criticare così l'intervento con cui i 5 Stelle intendono introdurre per legge il salario minimo orario, fissato nel ddl a 9 euro lordi all'ora.

"Emerge con sempre maggiore chiarezza l’impatto economico del salario minimo orario di 9 euro lordi per ora; un valore pari a circa l’80% del salario medio a fronte di valori oscillanti, nei paesi Ocse, tra il 40 e il 60%. Un valore che determinerebbe costi diretti a carico delle imprese superiori ai 6 miliardi di euro e costi complessivi che, per l’effetto domino sui diversi livelli di inquadramento, potrebbero addirittura triplicare. Il tutto con una maggiore incidenza sulle piccole imprese e sull’area territoriale del Mezzogiorno", dicono in una nota.

Numeri che indicano anche come, prosegue Confcommercio, il salario minimo orario per legge "sarebbe una scorciatoia pericolosa rispetto alla via maestra dell’impulso alla crescita ed alla produttività, della riduzione del cuneo fiscale, del contrasto del dumping contrattuale e della valorizzazione della contrattazione collettiva tra le parti sociali maggiormente rappresentative".