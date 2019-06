Energia: Terna e Digital Magics, Eggup vince call for innovation Hrr

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, e Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell’energia, scelgono Eggup come Pmi vincitrice della Call for Innovation Hrr - Human Renewable Resources, per la trasformazione digitale delle risorse umane. Le persone che lavorano in Terna, infatti, sono considerate come risorse ‘rinnovabili’ in continua evoluzone e rinnovamento in grado di sviluppare nuove competenze e di crescere, adattandosi alle sfide imposte dalla transizione energetica in corso e all’impatto dell’evoluzione tecnologica sui processi aziendali.

Eggup è una Pmi HR-Tech che aiuta le aziende a far leva sull’analisi delle Soft Skill individuali e di team per scoprire e capitalizzare il potenziale umano grazie agli HR Analytics. Eggup riceve un premio di 15.000 euro come migliore soluzione innovativa di Hrr, la Call lanciata il 1° aprile scorso e rivolta a tutte le startup e Pmi innovative italiane che operano nei settori HRTech ed EduTech, con l’obiettivo di individuare progetti in grado di portare una reale innovazione, facendo leva sugli asset tecnologici, i processi e le best practice dell’area risorse umane e organizzazione: dall’employer branding, alla formazione, fino allo smart working.

I finalisti della Call di Terna e Digital Magics EnergyTech che hanno partecipato oggi al Pitch Day presso l’headquarter di Terna a Roma, dopo essere stati selezionati fra le candidature inviate a https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/hrr-human-renewable-resources sono Eggup, Instantechnologies, Arcadia, Experenti, LBV (MAAM), Visiotalent, BID Company, Glickon, Pigro e PMopenLab.