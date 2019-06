Alitalia: decolla programma University, già 29 atenei convenzionati

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Alitalia, in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), ha lanciato il programma ‘University’ che prevede agevolazioni tariffarie e iniziative dedicate per gli studenti, i ricercatori, i docenti e tutto il personale impiegato presso gli atenei. Alitalia è la prima compagnia aerea ad avviare un programma rivolto al mondo delle Università a cui, a oggi, hanno aderito già 29 atenei italiani.

Gli studenti delle università convenzionate potranno usufruire direttamente sul sito della loro università di sconti fra il 15% e il 20% per acquistare biglietti aerei Alitalia. A loro verrà inoltre riservata, ogni anno, una borsa di studio per la migliore tesi su argomenti inerenti al trasporto aereo e alla valorizzazione dell’Italia, i cui dettagli saranno definiti in accordo con la Crui. Gli studenti avranno anche l’opportunità di frequentare stage presso la Compagnia e seminari nel Centro addestramento Alitalia, essere coinvolti in attività di crowdsourcing su specifici progetti e usufruire di agevolazioni tariffarie per partecipazioni di gruppo al corso Voglia di Volare.

Alitalia ha previsto agevolazioni tariffarie per i ricercatori, il personale accademico e i docenti delle università convenzionate, sia per viaggi di lavoro che di vacanza. La compagnia ha inoltre ideato per i dipendenti degli atenei la Carta MilleMiglia University, una tessera dedicata al personale accademico con la quale vengono riconosciuti numerosi benefici durante i viaggi con Alitalia, tra i quali: la priorità all’imbarco del volo e nel passaggio ai controlli di sicurezza, la possibilità di scegliere gratuitamente posti più confortevoli a bordo e una maggiore franchigia per i bagagli da trasportare in stiva.Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione ‘Alitalia per le Università’ sul sito Alitalia.com.