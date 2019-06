Aeroporti: Balotta, 'disagi in vista per passeggeri con chiusura Linate tre mesi'

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Per asfaltare la pista di Linate occorreranno tre mesi quando per rifare la pista di Orio al Serio, lunga 2.700 metri, sono bastate tre settimane e la durata dei lavori, con il conseguente trasferimento dei voli a Malpensa, porterà diversi disagi ai passeggeri". E' quanto fa notare Dario Balotta, di Europa verde Lombardia.

"E’ di ieri la notizia che le tariffe dei taxi verranno aumentate di 5 euro. La Linate-Malpensa passerà a 110 euro, la Malpensa-Fiera a 70 euro e la Malpensa-Varese 70 euro. Utenti del trasporto aereo e soprattutto cittadini dell’intorno dell’aeroporto di Malpensa si troveranno le maggiori sorprese negative". Lo scalo "verrà preso letteralmente d'assalto da aerei e passeggeri, passando da 550 movimenti giornalieri a 900 movimenti tra arrivi e partenze mentre i passeggeri passeranno da 80 a 120 mila".

Con la crescita dei voli, "il rumore andrà alle stelle. Il traffico sulle strade già congestionate di accesso alla Malpensa come la SS 336 andrà in tilt mentre si stanno realizzando nuovi parcheggi intorno allo scalo della brughiera con nuovo consumo di suolo. E’ molto grave - conclude Balotta - che la Sea e la Regione Lombardia non abbiano ritenuto necessaria una Valutazione d’impatto per adottare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l’impatto ambientale".