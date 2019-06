Airbus: American Airlines firma ordine per 50 A321Xlr

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - American Airlines, il più grande vettore al mondo, ha siglato un ordine per 50 aeromobili Airbus A321XLR, la versione a maggiore autonomia del popolare A321neo. Il contratto di acquisto, si legge in una nota, include la conversione di un precedente ordine American Airlines di 30 A321neo in A321XLR e ordini incrementali per ulteriori 20 A321XLR.

American Airlines, con sede a Fort Worth (Texas), è il principale operatore Airbus al mondo con 422 aeromobili Airbus. Considerando l'annuncio di oggi, American Airlines ha un portafoglio ordini Airbus di 115 A321neo e A321XLR.