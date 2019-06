Sardegna: Solinas si dimette da senatore

Roma, 19 giu.(AdnKronos) - Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, si è dimesso da senatore per incompatibilità. Lo ha annunciato in Aula il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, spiegando che l'Aula deve soltanto prenderne atto. Si riunirà ora la Giunta per le Elezioni per la proclamazione del senatore subentrante, che dovrebbe essere Michelina Lunesu, della Lega.