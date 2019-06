Depistaggio Borsellino: intercettazioni Scarantino, tra accertamenti anche un video

Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - C'è anche un video 8 mm, marca Sony, con su scritto 'Pianosa', tra le cassette su cui sono stati eseguiti oggi pomeriggio gli accertamenti al Racis dei Carabinieri, contenenti le intercettazioni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra le 19bobine c'è anche "un nastro in bobina da 13 cm di diametro marca Basf Dp26, sulla custodia a corredo è riportata la scritta 'Pianosa Island'", come si legge nel verbale finale. Il nastro in bobina presente nel plico "è stato riavvolto in modo non corretto", scrivono i consulenti. Ecco perché la circostanza "non permette allo stato la fruizione come avvenuto per gli altri nastri". Per questo supporto sarà necessario "procedere con le dovute cautele a ripristinare la corretta posizione del nastro". "Anche per ciò che riguarda il nastro video 8 non è possibile verificarne il contenuto per mancanza, allo stato, di idonea strumentazione", come si apprende.