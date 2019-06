Autonomia: sì da Anci Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (2)

(AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così l’incontro: “Quella di oggi è stata una giornata importante perché è emersa la piena e totale sintonia tra i soggetti coinvolti. Le esigenze e le istanze emerse nel corso di questo laboratorio sono trasversali coinvolgono tutti e tre i territori interessati".

"In questo senso il documento è la sintesi della visione unitaria dei presidenti di Anci e di Upi che testimonia la nostra volontà di veder approvata la riforma per portare gli effetti positivi sul territorio. Ci auguriamo che esca dalla fase di stand by e che si arrivi al più presto ad un’intesa per portare a conclusione ad una riforma storica su cui Anci Veneto ha sempre espresso la propria posizione favorevole ad iniziare dal referendum che ci ha visto schierati per il sì”.