Maturità: studente Tito Livio Padova, 'me la sono cavata bene, domani ansia per novità'

Padova, 19 giu. (AdnKronos) - "Diciamo che oggi me la sono cavata bene, l'ansia si farà sentire domani per la prova mista di latito e greco e per l'orale". Così Alberto Penzo Doria, primo studente del Liceo Tito Livio di Padova, (che vide tra i suoi studenti anche l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), a completare la prova di italiano stamane, commenta la prima prova scritta del suo esame di maturità.

E sulle novità apportate quest'anno dal ministero all'esame di Stato spiega che: "Dobbiamo ancora affrontarle, perchè la prima prova era come quella degli anni scorsi, mentre le novità le affronteremo da domani".