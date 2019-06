Olimpiadi: Salvini, 'ci riempirebbero di orgoglio e fatturato'**

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Lunedì 24 sarò col cuore in Svizzera a Losanna perchè ci sarà l'assegnazione delle Olimpiadi e la contesa è tra Svezia e Italia. Mi raccomando: i membri del comitato olimpico votino bene. Per l'Italia srebbe un'occasione eccezionale avere le Olimpiadi e Parolimpiadi invernali del 2016. Porterebbero indotto di immagine, turismo, impianti rinnovati. Ci riempirebbero di orgoglio e di fatturato". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.