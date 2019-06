Conti pubblici: Conte, 'determinati su stop infrazione ma convinti politica governo'

Conti pubblici, Conte: "Eurosummit non prenda decisioni divisive"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2019 Conti pubblici, Conte: "Eurosummit non prenda decisioni divisive" "L'Eurosummit deve assumere decisioni non divisive sulla procedura di infrazione all'Italia non riteniamo che vi siano i giusti presupposti in merito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durantre il suo intervento in Aula alla Camera sul prossimo Consiglio europeo. Fonte: Web tv ...