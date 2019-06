Roma: Veltroni, 'torni a essere punto di riferimento e guida per Paese'

Milano, 18 giu. (AdnKronos) - "Mi auguro che prima o poi Roma torni a essere capace di fare da punto di riferimento e che, assieme a Milano, guidi la ripresa del Paese". lo ha detto Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, nel corso della presentazione del suo libro 'Roma. Storie per ritrovare la mia città', a Milano assieme al sindaco Giuseppe Sala. "Roma non è ingovernabile" e "mi piacerebbe che si mettesse nella condizione di essere amata. Per 15 anni la città è stata un modello, ne parlava la stampa internazionale e cresceva tre volte, come Pil e come occupazione, rispetto al resto del Paese. Sono stati anni meravigliosi", ha ricordato Veltroni.

Poi, ha continuato, "è come se avessimo passato il testimone a Milano. A noi piace fare il gioco della contrapposizione fra Roma e Milano, ma assieme Milano e Roma sarebbero imbattibili".

Veltroni ha poi affermato di non essersi pentito per aver rassegnato le dimissioni da sindaco per correre alle elezioni politiche. "Pentimento no ma nostalgia sì. E' stata l’esperienza umana più bella", ha concluso.