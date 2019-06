Governo: domani Cdm alle 20, all'odg dl Bonisoli

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Provvedimenti in scadenza, ratifiche di accordi internazionali ma anche il dl, firmato dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, sul personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo nonché di finanziamento delle attività del Mibac. Questi i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma domani per le 20. Che, con ogni probabilità, darà il via libera anche al ddl 'cantiere ambiente' per la messa in sicurezza del territorio.

Il preconsiglio si è tenuto ieri, ma si riaggiornerà domani mattina. A seguire, a Palazzo Chigi, si terrà il vertice sulla giustizia che vedrà riuniti, oltre al premier Giuseppe Conte e il Guardasigilli Alfonso Bonafede, i due vicepremier -certa la presenza di Matteo Salvini, data per molto probabile quella di Luigi Di Maio- e la ministra Giulia Bongiorno.