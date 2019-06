Governo: Conte 'pizzaiolo per un giorno' a Napoli

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il premier Giuseppe Conte 'pizzaiolo per un giorno' a Napoli. Su Facebook, il premier posta il video che lo vede impegnato nella preparazione di una pizza margherita nella celebre pizzeria Sorbillo, dove si è fermato per pranzo con i suoi collaboratori dopo la visita alla Cisco Academy e alla Apple Developer Academy.

In vestito blu d'ordinanza, ma con una 'parannanza' blu col logo della celebre pizzeria partenopea in bella vista a far da 'scudo' alle macchie, il presidente del Consiglio ha eseguito tutti i 'passaggi', dalla stesura della pasta al condimento della pietanza -"un filo d'olio che sono a dieta"- fino al momento in cui infila la pizza con la pala nel forno a legna. "Oggi di nuovo a Napoli - scrive Conte nel post che accompagna il video - una brevissima pausa a pranzo, giusto il tempo di mangiare una pizza... Fatta da me". Conte ha ricordato di aver fatto per tre anni il pizzaiolo in passato.