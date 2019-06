Pd: Morani, 'Zingaretti chiarisca su Lotti, torniamo a unità vera'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Come sai siamo stati una minoranza leale ed è anche per questo che il Pd ha avuto una buona tenuta alle ultime tornate elettorali. C’era un clima di collaborazione leale, però qualcosa adesso si è rotto e questo qualcosa è stato rimosso dal dibattito di questa direzione”. Lo ha detto Alessia Morani, deputata del Partito democratico, intervenendo alla direzione del partito.

“Non mi è chiaro – ha continuato - quale sia la linea politica sulla vicenda di Luca Lotti e vorrei capire qual è la posizione del segretario, visto che qualcuno che ha ruolo di garanzia nel partito è andato a parlare in tv di comportamenti altamente inopportuni e qualcun altro ne ha chiesto l’allontanamento dal partito sui giornali. Vorrei sapere, che linea tiene questo partito sugli indagati, visto che dobbiamo far sospendere un non indagato. E poi: qual è la nostra posizione sulle intercettazioni illegali e sulla loro divulgazione? Abbiamo parlato tanto di quelle intercettazioni ma qualcuno le ha lette? Anche Travaglio, non certo un giornalista amico, dice che Lotti in quella questione non c’entra nulla: quindi voglio un chiarimento segretario su cosa pensi di questa storia. E te lo chiedo qui e ora. E chiedo che il mio partito si occupi del problema vero della magistratura che si chiama correntismo malato”.

“Nel nostro partito deve tornare a esserci quell’unità che hai di nuovo ricordato oggi nel tuo intervento. Facciamo allora in modo che questa torni ad essere la grande comunità che conosciamo”, conclude.