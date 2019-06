Pakistan: moglie Tarcisio Bellò, 'nostro cuore colmo di dolore per amico pakistano' (2)

(AdnKronos) - "Sempre di quell’anno tra le sue varie prime salite c’è la scalata in solitaria, della Cima Veneto m 5701 e Picco Cristina Castagna 5311 metri in ricordo dell’amica alpinista. In questo contesto è nato il progetto di costruire il 'Cristina Castagna Center' in Hindukush che senza snaturare l'ambiente avrebbe lo scopo di valorizzarne le risorse naturali a livello nazionale e internazionale creando opportunità economiche, di lavoro e di crescita sociale. Inoltre con l'idea di avviare una scuola di alpinismo e alta montagna si potrebbe sviluppare la tecnica e la sicurezza degli appassionati locali, con ulteriore volano agli sport di montagna", spiega Isabella Bresolin.

"Da allora numerose sono stati i viaggi in Pakistan dove, all’esplorazione alpinistica si sono gettate le basi per la realizzazione del centro alpinistico. Si pensi che ben 8 famiglie di Gothulti si erano rese disponibili a domare il proprio terreno per la costruzione del centro. Nel 2014 è stata effettuata la misurazione per il posizionamento di un ponte di ferro per Gothulti di ferro che è stato posizionato l’anno dopo - precisa - Nel 2015 il montaggio a Ghotolti del ponte metallico costruito dall’Omba di Torri di Quartesolo e portato in Pakistan via mare al porto di Karachi e via terra per 2700 km. All’inaugurazione hanno partecipato le maggiori autorità regionali del Gilgit Baltistan (grande come il nord Italia)".