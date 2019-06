Banche: Abi, mercato mutui cresce ad aprile (+2,5%), giù i tassi

Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Ad aprile è sempre vivace il mercato dei mutui. L’ammontare dei contratti di finanziamento per acquistare casa firmati dalle famiglie registra una variazione positiva del 2,5% su base annua, secondo quanto rileva il rapporto mensile dell'Abi.

A maggio, tra l'altro, il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è attestato su un valore pari a 1,84%, in lieve calo sul mese precedente, quando era all'1,86%. Nel 2007, il tasso era al 5,72%.

Sul totale delle nuove erogazioni di mutui quasi i tre quarti sono mutui a tasso fisso: nell’ultimo mese la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 72,6%.