Dl crescita: Cna Veneto, ricorso all'antitrust, penalizza le Pmi (2)

(AdnKronos) - "Il ricorso all’Antitrust è basato sulla concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese che viene accentuata da questa falsa opzione concessa al cittadino, che in realtà è un invito puro e semplice ad utilizzare, per gli interventi di riqualificazione energetica, i servizi proposti dalle grandi catene distributive e dalle multiutilities, con la conseguenza di determinare una fortissima concentrazione del mercato della riqualificazione energetica in capo a pochissimi grandi operatori", spiega.

“Se governo e parlamento effettivamente considerano vitale per il nostro paese il tessuto delle piccole imprese questo è il momento di dimostrarlo, correggendo le storture di questa legge che agisce su un comparto decisivo per il futuro come quello della riqualificazione energetica e decine di migliaia di imprese”, conclude Conte.