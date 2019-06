Dl crescita: Cna Veneto, ricorso all'antitrust, penalizza le Pmi

Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - "Costretti al ricorso all’Antitrust, per iniziare, e poi al Tribunale civile, per provare ad andare fino in fondo nel tentativo di rendere innocuo l’articolo 10 del Dl Crescita che penalizza le piccole imprese, bloccando un mercato tra i pochi oggi in grado di crescere". Lo annuncia Cna Veneto che sarà con le proprie aziende in cordata con la Cna nazionale e del resto d’Italia. Oltre al ricorso è stata avviata un’azione nei confronti dei parlamentari impegnati nella conversione del decreto, affinché recepiscano le richieste degli operatori del settore.

“Sarebbe davvero paradossale che una legge nata per favorire lo sviluppo, finisse per tenere bloccato un settore pronto a rispondere all’opportunità della riqualificazione energetica, per crescere, creare lavoro, e fare da volano per l’economia della casa e delle costruzioni in forte difficoltà. Il rischio reale, infatti, è quello di creare uno stallo del mercato che in questi difficili anni ha continuato a generare ricchezza e a creare occupazione”, commenta il Presidente di Cna Veneto, Alessandro Conte.

"L’articolo 10 del Dl Crescita prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle detrazioni, di poter optare tra uno sconto da parte dell’impresa che effettua l’intervento che sarà poi rimborsata dal fisco in cinque anni, o farsi rimborsare direttamente dal fisco in dieci anni. Non è difficile sapere come si orienteranno i consumatori, ma è facile prevedere che le piccole imprese non saranno in grado di sostenere il sistema. Il provvedimento quindi agevolerà la grande distribuzione e le grandi catene, che possono vantare rilevanti crediti di imposta da compensare, già da tempo attive nel mercato della ristrutturazione e riqualificazione energetica", spiega la Cna.