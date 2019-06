Palermo: donna uccisa a Carini, fermato l'ex compagno

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Svolta nell'omicidio di Anna Maria Scavo, la commessa di 36 anni uccisa sabato nel negozio di scarpe di Carini (Palermo) in cui lavorava. Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Carini hanno notificato al 42enne Marco Ricci, il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, poiché ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ex compagna. Ricci ha aggredito la ex con un taglierino alla presenza del figlio minore. "Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Ricci, che hanno condotto all’emissione del provvedimento restrittivo, soggetto alla convalida del Giudice per le Indagini Preliminari nelle prossime ore", dicono gli inquirenti.

La prima ricostruzione degli eventi fornita da Ricci e dal figlio è risultata "incongruente con le successive risultanze investigative, frutto anche di un minuzioso sopralluogo eseguito dai Carabinieri della Sezione Investigazione Scientifiche del Nucleo Investigativo di Palermo". Ricci è stato condotto presso la Casa Circondariale.