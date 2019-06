Migranti: processo al 'Generale', chiesti 14 anni per Mered

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - La condanna a 14 anni di carcere è stata chiesta oggi pomeriggio, al termine della requisitoria del pm dalla Procura di Palermo, per Mered Medhanie Yedhego, l'eritreo arrestato in Sudan ed estradato tre anni fa in Italia con l'accusa di essere a capo di una organizzazione criminale che gestisce la tratta di esseri umani. L'imputato ha sempre detto di essere stato vittima di uno scambio di persona e di chiamarsi Tesfamariam Medhanie Berhe. Ma i pm Calogero Ferrara e Claudio Camilleri sono convinti che si tratti del 'Generale', come veniva chiamato il trafficante nelle intercettazioni. Oggi pomeriggio, dopo un processo durato quasi due anni, la richiesta di pena.