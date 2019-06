Conti pubblici: verso vertice Conte-vicepremier mercoledì

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Agenda fitta di impegni per il premier Giuseppe Conte mercoledì 19 giugno. Oltre a vedere i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per fare il punto sulla trattativa con l'Ue sulla procedura d'infrazione e a riferire in Aula a Montecitorio sul Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, Conte prenderà parte alla riunione col Guardasigilli Alfonso Bonafede e la ministra Giulia Bongiorno sulla riforma della giustizia. E' inoltre possibile si tenga un Consiglio dei ministri in serata.