Unilever: azienda sospende i termini procedura licenziamento a Sanguinetto (2)

(AdnKronos) - Nel frattempo l’azienda si è assunta l’impegno di valutare una possibile riduzione del numero degli esuberi dichiarati, di affinare gli strumenti di politica attiva e di accompagnamento al lavoro per quei lavoratori che potrebbero rimanere al di fuori del perimetro aziendale e di presentare gli ulteriori investimenti per il sito produttivo di Sanguinetto.

In contemporanea la Regione, per il tramite dell’unità di crisi, manterrà il raccordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico.