Vicenza: cocaina e hashish nascoste in bidone rifiuti, arrestato spacciatore (2)

(AdnKronos) - Fattiva è stata anche la collaborazione di residenti e commercianti della zona che hanno confermato lo strano via vai in quel locale avvalorando le indagini lampo già in corso, svolte in maniera tradizionale e discreta che hanno portato quindi all’arresto. L’uomo, un 53enne di nazionalità tunisina residente in provincia di Torino, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato e condotto al carcere San Pio X di Vicenza su disposizione del magistrato.

La cocaina sequestrata era immessa sul mercato a 80,00 euro al grammo mentre l’hashish a circa 7 euro al grammo. L’illecita attività avrebbe fruttato altri 8000 euro per la cocaina mentre per l’hashis circa 2000 euro.